Borsa İstanbul'da işlem gören kamu bankalarından Halkbank, ABD yargı sürecindeki belirsizliğin artmasıyla haftanın üçüncü işlem gününde negatif ayrıştı. 27 Ocak'ta New York'ta yapılması planlanan değerlendirme toplantısının (durum konferansı) ertelenmesi, piyasalarda "risklerin devam ettiği" algısını güçlendirdi.

HALKB HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Piyasa açılışının ardından gelen satış baskısı, öğle saatlerine doğru derinleşti. TSI 11.20 itibarıyla Halkbank hisselerindeki son durum şu şekilde kaydedildi:

Hisse Fiyatı: 44,32 TL

Günlük Kayıp: yüzde 5,82

DAVANIN ARKA PLANI VE "TRUMP" FAKTÖRÜ

ABD’li savcılar, Halkbank'ın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki paravan şirketler ve para servis sağlayıcıları aracılığıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu gizlice transfer ettiğini iddia ediyor. Banka ise tüm bu suçlamaları reddederek hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Diplomatik tarafta ise gözler ABD Başkanı Donald Trump’ın üzerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump’ın kendisine “Halkbank problemi BIZIM için bitmiştir” dediğini kamuoyuna duyurmuştu.

