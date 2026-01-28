Dün (27 Ocak Salı) satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 13.106,99 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne tepki alımlarıyla başladı. Güne yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puandan giriş yapan endeks, seansın ilerleyen saatlerinde ivmesini artırarak tarihi zirveleri test etti.

Küresel piyasalarda bu akşam açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesinde teknoloji ve sanayi hisselerine gelen taleple yükselen endeks, saat 11.30 itibarıyla 13 bin 380,92 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi.

GÜNÜN "TAVAN" OLAN HİSSELERİ (TSI 11.40)

Borsanın rekor tazelediği dakikalarda, özellikle şirket haberleri ve sektör bazlı hareketlilikle öne çıkan hisseler tavan fiyatlarına ulaştı. Saat 11.40 itibarıyla listelerin zirvesinde yer alan hisseler şunlar:

PRKAB (Türk Prysmian Kablo): Yüzde 10,00 yükselişle günün en çok kazandıranı oldu.

AKCNS (Akçansa): Sabancı Holding'e gelen dev satın alma teklifi sonrası yüzde 9,99 artışla 202,50 TL tavan fiyatına ulaştı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 302 16.711.800.903,75 % 2.63 14:46 ISCTR 15.44 8.411.273.791,16 % 2.66 14:46 ASELS 313 8.383.873.092,00 % 0.81 14:46 KCHOL 202.2 6.293.963.701,70 % 2.12 14:46 YKBNK 37.64 6.174.216.644,88 % 1.78 14:46

SARKY (Sarkuysan): Yüzde 9,98 prim yaparak tavan serisine dahil oldu.

UCAYM (Üçay Mühendislik): Halka arz sonrası rüzgarı arkasına alan hisse, yüzde 9,95 yükselişle 28,94 TL seviyesinden tavana kitlendi.

