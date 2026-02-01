İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel ile ilgili yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren ek ifade, otelde düzenlendiği öne sürülen VİP uyuşturucu partilerine ilişkin iddiaları daha da derinleştirdi.

OTEL MÜDÜRÜ EK İFADE VERDİ

Ünlü isimleri de kapsayan soruşturma kapsamında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, savcılığa ek ifade verdi. Altunbulak, ifadesinde otelin bazı bölümlerinin kaçak yapı olduğunu öne sürdü.

Altunbulak,"Otelin balkon tarafının kaçak yapı olduğunu, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’dan çok kez duymuştum. Otelin 3. katında bulunan, Michelin yıldızı olan ancak kimsenin bilmediği restoran da kaçaktır. Bu gizli restoran 24 kişilik olup, otel odasından bozmadır" dedi.

BORLEASE HİSSESİ İDDİASI DOSYAYA GİRDİ!

Tutuklu bulunan Murat Özkaya'yı tanıdığını ifade eden Altunbulak, Yıldırım ile Özkaya arasında para ilişkisi olduğunu duyduğunu belirtti. Altunbulak, Borlease Otomotiv hisseleriyle ilgili iddialarını şu sözlerle anlattı:

"Borlease Otomotiv hissesi halka açıktır, borsada işlem görmektedir. Bu hisse 30 TL'den 3 TL'lere kadar düşmüştür. Bildiğim kadarıyla Muzaffer Yıldırım, bu hisse halka arz edilmeden önce 4 milyon dolar vererek hisseleri toplamıştır. Zirve seviyedeyken ise Murat Özkaya'nın talimatıyla parasını katlayarak satış yapmıştır."