Verilere göre ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 410 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.

Perşembe gününü 63,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,22 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

