Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 66,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,82 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte, ABD'de aşırı soğuk hava koşullarının petrol üretimini ve Körfez Kıyısı'ndan ihracatı aksatması ile ABD dolarındaki zayıflama etkili oldu.

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, ölümlerde trafik kazaları ile aşırı soğuğa maruz kalmanın etkili olduğunu bildirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

Elektrik kesintisi takip verilerine göre 554 binden fazla kişi elektriksiz kalırken ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD Körfez Kıyısı’ndan yapılan petrol ihracatı da durma noktasına geldi.

Piyasa tahminleri, hafta sonu günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol arzının geçici olarak devre dışı kaldığına işaret etti. Yetkililer, ülkenin üçte ikisini etkileyen soğuk hava dalgasının ilerleyen günlerde de süreceği ve tehlikeli seyahat koşullarının devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD'de arz tarafında yaşanan kesintiler, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde arzın daralacağı beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 247 bin varil gerilediğini öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 450 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentilerin aksine gelen bu düşüş, ABD'de talebin güçlü seyrettiğine işaret etti.

Doların zayıflaması da petrol fiyatlamalarını destekledi. Dolar endeksi, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına yönelik beklentiler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve jeopolitik politikalarına dair endişiler nedeniyle dün yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD dolarındaki zayıflamanın, petrol talebini destekleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Öte yandan piyasalar, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında politika faizini sabit bırakmasını beklerken yatırımcıların odağı karar metni ve yönlendirmelere çevrildi.

Brent petrolde teknik olarak 70 doların direnç, 59 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

(AA)