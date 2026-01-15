ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 422 milyon 400 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 413 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 9 milyon varil artışla 251 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 3-9 Ocak haftasında 58 bin varil azalarak 13 milyon 753 bin varile geriledi.

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 752 bin varil artışla 7 milyon 92 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 43 bin varil artışla 4 milyon 306 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

(AA)