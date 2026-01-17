Dünya genelindeki yatırımcıların gözü kulağı olan ABD piyasaları, önümüzdeki hafta başı zorunlu bir tatile giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl Ocak ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan federal bayram Martin Luther King Jr. Günü dolayısıyla, Wall Street’te işlem yapılmayacak.

Piyasalar Ne Zaman Kapanıyor, Ne Zaman Açılacak?

ABD'nin en büyük iki borsası olan New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq, 19 Ocak Pazartesi günü tam gün kapalı kalacak. Piyasalar, 20 Ocak Salı günü Türkiye saati ile 17:30’da (ABD saatiyle 09:30) yeniden normal mesaisine başlayacak.

Sadece hisse senedi piyasaları değil, tahvil ve bono piyasaları da pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı kalacak. Vadeli işlemler ve emtia tarafında ise işlem saatlerinde kısıtlamaya gidilmesi bekleniyor.

Türk Yatırımcısı İçin Ne Anlama Geliyor?

ABD piyasalarının kapalı olması, özellikle teknoloji hisselerine (Apple, Tesla, Nvidia vb.) yatırım yapan Türk yatırımcıların pazartesi günü işlem yapamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca ABD piyasalarının kapalı olduğu günlerde, küresel likiditede bir miktar azalma görülebilir. Bu durum, Borsa İstanbul (BIST 100) üzerinde dış kaynaklı oynaklığın (volatilite) daha düşük kalmasına neden olabilir.

MLK Günü Hakkında Kısa Bilgi

Her yıl Ocak ayında kutlanan bu özel gün, ABD’li sivil haklar lideri Martin Luther King Jr.’ın anısına düzenlenen bir federal tatildir. 1998 yılından bu yana ABD borsaları bu tarihte düzenli olarak tatil edilmektedir.