Türkiye akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Rus petrol devi Tatneft’in hisselerinin tamamını kontrol ettiği Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, Tataristan Özerk Cumhuriyeti merkezli yatırım gruplarından TNCI Holding’e satıldı.

Satış, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ardından gerçekleşen ilk büyük akaryakıt şirketi devri olarak öne çıkıyor. Taraflar arasında imzalanan anlaşmada satış bedeline ilişkin herhangi bir rakam açıklanmadı.

840 Bayilik Dev Ağ

Aytemiz, Türkiye genelinde 840 bayi ağı ile faaliyet gösteriyor. Şirket, akaryakıt dağıtımının yanı sıra madeni yağlar, depolama ve lojistik alanlarında da hizmet sunuyor. Bu satışla birlikte Aytemiz’in tamamı Rus sermayesinden çıkarak Tataristan merkezli TNCI Holding bünyesine geçmiş oldu.

Yaptırımlar Sonrası İlk Büyük Hamle

Uzmanlar, bu satışın ABD yaptırımlarının Rus enerji şirketleri üzerindeki etkisinin Türkiye pazarına yansıyan ilk somut örneklerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Devir işlemi, önümüzdeki dönemde benzer varlık satışlarının da gündeme gelebileceği yönünde yorumlanıyor.

Aytemiz cephesinden operasyonel faaliyetlerin aynı şekilde devam edeceği, bayi yapısında ve hizmet ağında kısa vadede bir değişiklik planlanmadığı belirtildi.