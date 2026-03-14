Enerji Piyasalarında İran Savaşının Bilançosu: Petrol 100 Doları Aştı, Doğal Gaz Coştu

Jeopolitik risklerin merkez üssü haline gelen Orta Doğu’da tırmanan gerilim, enerji koridorlarını ve üretim tesislerini doğrudan etkiliyor. 27 Şubat’ta 72 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatları, saldırıların başlaması ve İran lideri Hamaney’in yaşamını yitirmesiyle başlayan süreçte üç haneli rakamlara geri döndü.

PETROL PİYASASINDA TARİHİ DALGALANMA

Saldırı öncesi 72,48 dolardan kapanan Brent petrol, iki hafta süren türbülansın ardından haftayı 103,14 dolar seviyesinde tamamladı.

Hızlı Yükseliş: İlk haftada Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditler ve sigorta poliçelerinin askıya alınmasıyla fiyatlar 92,69 dolara fırladı.

Sert Hareketler: 9 Mart’ta 119,5 dolara kadar çıkarak son yılların zirvesini gören petrol, G7’nin rezervleri açma kararı ve Trump’ın açıklamalarıyla anlık geri çekilmeler yaşasa da, Basra Körfezi'ndeki tanker saldırılarıyla yeniden 100 doların üzerine kilitlendi.

Sonuç: İki haftalık süreçte petroldeki toplam artış yüzde 42,3 olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ KRİZİ KAPIDA

Petrol kadar sert bir darbe de doğal gaz piyasasına geldi. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından Katar’ın Ras Laffan tesislerinde "mücbir sebep" ilan ederek üretimi durdurması, Avrupa piyasalarını ateşe attı.

TTF Verileri: Avrupa’da gösterge olan Hollanda merkezli TTF kontratları, 27 Şubat’taki 31,9 avro seviyesinden iki hafta içinde 50,1 avroya yükseldi.

Rekor Artış: Arz güvenliğine ilişkin kaygıların zirve yapmasıyla Avrupa doğal gaz fiyatları toplamda yüzde 57 artış kaydetti.

KÖMÜR FİYATLARI DA NASİBİNİ ALDI

Alternatif enerji kaynaklarına yönelimin artmasıyla kömür piyasası da hareketlendi. Asya piyasalarının referansı olan Newcastle kömürü, saldırı öncesindeki 118,5 dolar seviyesinden 137,3 dolara çıktı. Kömürdeki iki haftalık değer kazancı yüzde 15,8 oldu.

GERİLİM KISA SÜREDE BİTECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıların süreceğine dair kararlı mesajları ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin "müzakere gündemimizde yok" açıklaması, piyasalardaki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Analistler, Hürmüz Boğazı üzerindeki lojistik risklerin devam etmesi halinde enerji fiyatlarında yeni rekorların kaçınılmaz olabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Dünya