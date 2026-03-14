Haftalık bazda paylaştığın verilere göre, piyasadaki negatif haber akışına rağmen tahtada dikkat çekici bir toplama iştahı gözlemlendi. İşte o çarpıcı rakamlar:

• Zirvedeki Alıcı: Haftanın tartışmasız lideri PUSULA oldu. Kurum, 139.4 milyon lot net alım yaparak toplam alımların yüzde 35,91’ini tek başına göğüsledi. Onu 70 milyon lotla DENİZ Yatırım izledi.

Kaynak: Forinvest

• Satış Baskısı: Satıcılar tarafında ise INFO ve ŞEKER Yatırım başı çekti. INFO, 89.9 milyon lotluk çıkışıyla dikkat çekerken, piyasadaki genel satış baskısının bu kanallardan geldiği görüldü.

• Net Fark: "İlk 5 Alıcı" ve "İlk 5 Satıcı" arasındaki DENGE, 698.4 milyon lotluk pozitif bir net farkla alıcılar lehine sonuçlandı. Bu da satışların piyasa tarafından iştahla karşılandığını kanıtlıyor.

FİYAT HAREKETLERİ: "DİPLERDEN DÖNÜŞ" SİNYALİ Mİ?

SASA, haftalık bazda yüzde 10,81 gibi güçlü bir prim yaparak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Cuma kapanışını 2.46 TL seviyesinden gerçekleştiren hisse, gün içinde 2.62 TL seviyelerini test ederek haftalık zirvesini gördü.

Yıllık bazda halen yüzde 36,27 ekside olan hisse için bu haftaki yüzde 10'luk toparlanma, teknik analizde "dipten dönüş çabası" olarak yorumlanıyor.

Özellikle hacmin 13.3 milyar TL gibi devasa bir seviyeye ulaşması, ilginin sadece bireysel değil, kurumsal ölçekte de yoğun olduğunu gösteriyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YATIRIMCI HABER AKIŞINI "FIRSATA" ÇEVİRDİ

Hafta içinde yönetim katındaki değişimler ve BofA'nın satış bildirimleriyle sarsılması beklenen kağıt, beklentilerin aksine öğle saatlerinden itibaren gelen alımlarla "şaha kalktı".

Piyasa uzmanları, bu durumu "negatif haberin fiyatlandığı ve artık yeni bir hikaye yazıldığı" şeklinde değerlendiriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.