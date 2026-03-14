Reeder, elektrikli araç projesi "Reev Fancy" için Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı olan TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları ile görüşmelere başladığını duyurmuştu.

İlk elektrikli scooter sipariş süreçlerinin tamamlanmasıyla üretim bandında vites yükselten şirket, bu vizyonu henüz hisse fiyatına yansıtamadı.

2023 Eylül ayında 9,30 TL fiyatla halka arz edilen REEDR, bugün 6,11 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Bu durum, hissenin yıllık bazda yüzde 53,04 oranında değer kaybettiğini ve yatırımcısının sermayesinin yarısından fazlasının eridiğini gösteriyor.

Kaynak: Forinvest

ALICILAR TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR, SATICILAR BASKIN

Son hafta verilerine (09.03.2026 - 13.03.2026) bakıldığında, piyasada belirgin bir "toplama" gayreti görülse de hisse üzerindeki baskı kırılabilmiş değil.

• Alıcı Kanadı: İş Yatırım (602 bin lot) ve Bank of America (551 bin lot) hissenin ana alıcıları konumunda. Alıcıların ortalama maliyetlerinin 6,10 - 6,14 TL bandında yoğunlaşması, hissenin bu seviyelerde bir destek oluşturma çabasını teyit ediyor.

• Satıcı Kanadı: Deniz Yatırım (643 bin lot) ve Marbaş (263 bin lot) tarafındaki satışlar, yükseliş denemelerini baskılıyor. Özellikle "Diğer" kategorisindeki 671 bin lotluk yoğun satış hacmi, küçük yatırımcının panik satışlarının sürdüğüne işaret ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YILLIK DİP SEVİYELER TEST EDİLİYOR

Güncel verilere göre REEDR, yıllık en düşük seviyesi olan 5,69 TL'ye oldukça yakın seyrediyor.

Haftalık bazda yüzde 3,56'lık cılız bir toparlanma görülse de aylık bazdaki yüzde 12,71'lik kayıp, negatif trendin henüz sona ermediğini kanıtlar nitelikte.

Yatırımcılar, şirketin elektrikli araç ve teknoloji yatırımlarının bilançoya ne zaman yansıyacağını beklerken; teknik tabloda "maliyetlenme" çabaları sürüyor.

Ancak 9,30 TL’lik halka arz fiyatından bu yana süregelen düşüş, güven tazelemek için üretim müjdelerinden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

