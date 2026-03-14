Piyasadaki en dikkat çekici değişimlerden biri, Coinbase Prim Farkı'nda yaşandı.

Yaklaşık 10 haftadır negatif bölgede seyreden ve ABD'li yatırımcıların satış baskısını simgeleyen bu gösterge, +35,4 seviyesine çıkarak pozitife döndü.

2 Şubat'ta Bitcoin 78.000 dolar seviyelerindeyken -175'e kadar gerileyen bu fark, piyasanın 60.000 dolara kadar sarkmasındaki ana faktörlerden biriydi.

Primin yeniden artıya geçmesi, kurumsal ve bireysel alıcıların iştahının kabardığını gösteriyor.

KURUMSAL DEVLER SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Yükseliş sadece teknik bir düzeltme değil, aynı zamanda ciddi bir sermaye girişiyle besleniyor:

• ETF Akışları: Son üç haftada spot BTC ETF’lerine net girişler 1,9 milyar doları aştı.

• Strategy Etkisi: Kurumsal alımlarda vites yükselten Strategy, bu hafta STRC finansman programı üzerinden 11.042 BTC daha satın alarak piyasadaki likiditeyi daralttı.

KRİTİK SEVİYELER: 74.000 VE 80.000 DOLAR ARASINDAKİ SAVAŞ

Analistler, Bitcoin'in önümüzdeki günlerde izleyeceği rota için şu seviyeleri işaretliyor:

• 74.000 Dolar (Psikolojik Destek): Analist Ardi'ye göre, yükseliş trendinin perçinlenmesi için Bitcoin'in bu seviyeyi sağlam bir desteğe dönüştürmesi şart.

• 75.000 - 80.000 Dolar (Likidite Kümesi): Likidasyon haritaları, 75.000 dolar üzerinde 1,9 milyar dolarlık uzun pozisyon biriktiğini gösteriyor. 76.000 ile 80.000 dolar arasında ise 2 milyar dolarlık bir satış baskısı dağılmış durumda.

• 81.400 Dolar (FVG Boşluğu): Daha önceki düşüşte oluşan "Adil Değer Boşluğu" (FVG), fiyatın mıknatıs gibi çekilebileceği bir teknik HEDEF olarak duruyor.

ANALİST YORUMU: ALTCOİNLER İÇİN "YEŞİL IŞIK"

MN Capital kurucusu Michaël van de Poppe, Bitcoin'in 76.000 - 79.000 dolar aralığını aşması durumunda, bu ivmenin sadece Bitcoin ile sınırlı kalmayacağını, altcoin piyasalarına da güçlü bir sermaye akışı sağlayacağını öngörüyor.

Eğer Bitcoin bu ayı "aylık yutma mum formasyonu" ile kapatırsa, şubat ayındaki kayıpların tamamı silinmiş olacak ve 85.000 dolar yolu tamamen açılacak.

