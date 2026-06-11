Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve arka arkaya gelen özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan şekillendirmeye devam ediyor.

Depolarını dolduracak vatandaşlar ve taşımacılık sektörü temsilcileri günlük maliyet takibi için istasyon tabelalarını yakından inceliyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre uluslararası piyasalardaki petrol ve ürün fiyatlarındaki dengelenme neticesinde, 11 Haziran günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim yansıtılmadı. Fiyatlar bir önceki günün seviyelerini koruyarak yatay seyrini sürdürüyor.

Pompa fiyatları, dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşullarına bağlı olarak iller, hatta ilçeler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor. Üç büyük şehirdeki güncel durum ise şu şekilde listeleniyor:

11 HAZİRAN 2026 BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63,03 TL

Motorin litre fiyatı: 66,41 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,87 TL

Motorin litre fiyatı: 66,25 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63,99 TL

Motorin litre fiyatı: 67,51 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64,27 TL

Motorin litre fiyatı: 67,78 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL