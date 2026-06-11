Google Haberler

11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatlarında yeni bir değişiklik için gözler tabelada. İşte güncel fiyatlar.

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve arka arkaya gelen özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan şekillendirmeye devam ediyor.

Depolarını dolduracak vatandaşlar ve taşımacılık sektörü temsilcileri günlük maliyet takibi için istasyon tabelalarını yakından inceliyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre uluslararası piyasalardaki petrol ve ürün fiyatlarındaki dengelenme neticesinde, 11 Haziran günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim yansıtılmadı. Fiyatlar bir önceki günün seviyelerini koruyarak yatay seyrini sürdürüyor.

Pompa fiyatları, dağıtım şirketleri ve serbest piyasa koşullarına bağlı olarak iller, hatta ilçeler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor. Üç büyük şehirdeki güncel durum ise şu şekilde listeleniyor:

11 HAZİRAN 2026 BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63,03 TL
Motorin litre fiyatı: 66,41 TL
LPG litre fiyatı: 31,99 TL

Akaryakıta zam ya da indirim geldi mi? 11 Haziran güncel fiyatlar, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,87 TL
Motorin litre fiyatı: 66,25 TL
LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63,99 TL
Motorin litre fiyatı: 67,51 TL
LPG litre fiyatı: 31,97 TL

Akaryakıta zam ya da indirim geldi mi? 11 Haziran güncel fiyatlar, Görsel 2

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64,27 TL
Motorin litre fiyatı: 67,78 TL
LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.34
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.91
Gazyağı 70.38
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube Türkiye’de yüzde 60'a yakın zam yaptıYouTube Türkiye’de yüzde 60'a yakın zam yaptı
Borsada Halkbank rüzgarı! ABD kararı sonrası yükselişe geçtiBorsada Halkbank rüzgarı! ABD kararı sonrası yükselişe geçti

Google Haberler