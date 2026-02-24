Döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısı sürerken, gelen son zamla birlikte motorinin litre fiyatı birçok ilde 60 TL eşiğini geride bıraktı. Benzin fiyatları ise şu an için sabit kalsa da, brent petroldeki oynaklık nedeniyle vatandaşların "sıradaki zam hangisine?" bekleyişi sürüyor.

Piyasayı yakından takip eden uzmanlar, enerji maliyetlerindeki bu artışın ulaşım ve gıda fiyatlarına doğrudan yansıyabileceği konusunda uyarıyor.

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 57,19 TL

Motorin: 60,30 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 57,04 TL

Motorin: 60,15 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 58,12 TL

Motorin: 61,41 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 58,39 TL

Motorin: 61,69 TL

LPG: 30,09 TL