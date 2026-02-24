24 Şubat 2026 Salı gününe sürücüler zam haberiyle uyandı. Küresel piyasalardaki Brent petrol hareketliliği, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle motorin fiyatlarına dev bir zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olan 2 lira 41 kuruşluk artış, özellikle nakliye ve lojistik sektöründe endişe yarattı.
Döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısı sürerken, gelen son zamla birlikte motorinin litre fiyatı birçok ilde 60 TL eşiğini geride bıraktı. Benzin fiyatları ise şu an için sabit kalsa da, brent petroldeki oynaklık nedeniyle vatandaşların "sıradaki zam hangisine?" bekleyişi sürüyor.
Piyasayı yakından takip eden uzmanlar, enerji maliyetlerindeki bu artışın ulaşım ve gıda fiyatlarına doğrudan yansıyabileceği konusunda uyarıyor.
24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 57,19 TL
Motorin: 60,30 TL
LPG: 30,29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 57,04 TL
Motorin: 60,15 TL
LPG: 29,69 TL
Ankara
Benzin: 58,12 TL
Motorin: 61,41 TL
LPG: 30,17 TL
İzmir
Benzin: 58,39 TL
Motorin: 61,69 TL
LPG: 30,09 TL