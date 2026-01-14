Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yukarı yönlü hareket ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar her sabah olduğu gibi bugün de "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt satış fiyatları:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'un iki yakasında fiyatlar küçük farklılıklar gösteriyor:

Avrupa Yakası:

Benzin: 53.21 TL

Motorin: 54.81 TL

LPG: 29.29 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 53.02 TL

Motorin: 54.62 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Başkentte fiyatlar lojistik maliyetlerin etkisiyle İstanbul'un bir miktar üzerinde seyrediyor:

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Ege'nin incisi İzmir'de de rakamlar şu şekilde güncellendi:

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 56.14 TL

LPG: 29.09 TL

