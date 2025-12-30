2025 yılının son günlerine girilirken, vergi düzenlemeleri ve global piyasalardaki değişimler akaryakıt tabelalarına yansıyor. Vatandaşlar, araç depolarını doldurmadan önce "Bugün motorin kaç TL?" ve "Benzine zam var mı?" sorularına yanıt arıyor. 30 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel fiyat listesi netleşti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL TABLO

Şehirler ve bölgeler arasındaki nakliye maliyetleri nedeniyle fiyatlarda küçük farklılıklar gözlemleniyor. İşte il il güncel rakamlar:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'un iki yakası arasında fiyat farkı devam ediyor:

Avrupa Yakası: Benzin 51.87 TL, Motorin 53.27 TL, LPG 28.51 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 51.70 TL, Motorin 53.10 TL, LPG 27.88 TL.

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Başkentte fiyatlar İstanbul'a oranla bir miktar daha yüksek seyrediyor:

Benzin: 52.73 TL

Motorin: 54.28 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir'de benzin ve motorin fiyatları 53 TL bandının üzerinde yer alıyor:

Benzin: 53.06 TL

Motorin: 54.62 TL

LPG: 28.33 TL

FİYATLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma üzerine dağıtım firmalarının kâr marjı ve vergi kalemleri (ÖTV-KDV) eklenerek nihai pompa fiyatına ulaşılıyor.