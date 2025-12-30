Raporun detaylarına bakıldığında bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.