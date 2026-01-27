Akaryakıt sektöründe Brent petrol fiyatlarındaki dengesizlik ve peş peşe gelen vergi artışları, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesiyle birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği "Benzin bugün ne kadar oldu?" sorusu da yanıt buldu.

BENZİNE 1 LİRA 11 KURUŞ ZAM

Güne zam haberiyle uyanan sürücüler, benzinin litre fiyatında yaşanan 1,11 TL’lik artışın ardından güncel rakamları takip etmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar 55-56 TL bandına yerleşirken, motorin ve LPG fiyatlarındaki yüksek seyir de devam ediyor.

27 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Şehrin Avrupa yakasında benzinin litresi 55.21 TL'den satılırken, motorin 57.36 TL, LPG ise 29.29 TL seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul Anadolu Yakası: Anadolu yakasında benzin fiyatı 55.03 TL, motorin 57.18 TL ve LPG 28.69 TL olarak tabelalara yansıdı.

Ankara: Başkent Ankara'da akaryakıt fiyatları bir miktar daha yüksek seyrediyor. Ankara'da benzinin litre fiyatı 56.11 TL'ye çıkarken, motorin 58.44 TL, LPG ise 29.17 TL oldu.

İzmir: Üç büyük il arasında en yüksek fiyatlar İzmir'de görüldü. İzmir’de benzinin litresi 56.39 TL'ye yükselirken, motorin 58.71 TL, LPG ise 29.09 TL seviyesine ulaştı.

Kaynak: Ekonomim