Geçtiğimiz dönemde mali yapısını güçlendirmek adına konkordato sürecine başvurduğunu duyuran tekstil sektörünün halka açık oyuncularından Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS), yatırımcıların gözünü çevirdiği davada kritik gelişmeyi paylaştı.

Şirketten bugün yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre mahkeme konkordato sürecinin feragat nedeniyle tamamen sonlandırılmasına hükmetti.

KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİ BİTTİ

Edinilen bilgilere göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2025/255 Esas Sayılı Dosyası kapsamında bugün (18.06.2026) önemli bir duruşma gerçekleştirildi. Yapılan duruşma neticesinde mahkeme heyeti;

• Şirketin konkordato talebinin feragat nedeniyle resmen sonlandırılmasına,

• Süreci denetlemek ve yönetmekle yükümlü olan Konkordato Komiser Heyetinin görevlerine son verilmesine kesin olarak karar verdi.

YATIRIMCILAR VE PİYASA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Halka açık bir şirketin konkordato talebinden feragat ederek bu süreci sonlandırması, finansal çevrelerde genellikle olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Şirketin borç yapılandırmasına ihtiyaç duymadan faaliyetlerini olağan akışında sürdürebilecek mali güce, likiditeye veya alacaklılarla alternatif mutabakatlara ulaştığı şeklinde yorumlanan bu gelişmenin, önümüzdeki işlem günlerinde ATEKS payları üzerinde hareketlilik yaratması bekleniyor.

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