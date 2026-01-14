Allianz Commercial tarafından hazırlanan Allianz Risk Barometresi 2026 yayımlandı. Küresel iş dünyasının karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koyan rapor, 97 ülke ve bölgeden, 23 sektörde faaliyet gösteren 3 bin 338 risk yönetimi uzmanının görüşleri doğrultusunda hazırlandı.

Rapora göre siber olaylar, 2026 yılında da üst üste beşinci kez dünyanın en büyük küresel riski olarak ilk sıradaki yerini korudu. Özellikle fidye yazılımı saldırılarının, şirketlerin ölçeğinden bağımsız şekilde en önemli tehdit olmaya devam ettiği vurgulandı.

YAPAY ZEKA RİSK ALGISINDA HIZLI YÜKSELDİ

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de yapay zeka oldu. Yapay zeka, bu yıl risk sıralamasında 10. sıradan 2. sıraya yükselerek en hızlı çıkışı yapan başlık olarak öne çıktı. Neredeyse tüm sektörlerde "yükselen risk" olarak tanımlanan yapay zekaya ilişkin algının ise ikiye bölündüğü görüldü.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı, yapay zekanın sektörlerine riskten daha fazla fayda sağladığını belirtirken, her beş katılımcıdan biri bunun tersini düşündüğünü ifade etti.

KÜRESEL RİSK SIRALAMASINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Allianz Risk Barometresi 2026'ya göre iş kesintisi, ilk kez en büyük iki risk arasında yer almayarak 3. sıraya geriledi. Doğal afetler 5. sırada konumlanırken, siyasi riskler ve şiddet, küresel ölçekte şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıkarak 7. sıraya yükseldi.

TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK RİSK: MAKROEKONOMİK GELİŞMELER

Türkiye özelinde risk algısında da önemli değişiklikler yaşandı. Geçtiğimiz yıl 2. sırada yer alan makroekonomik gelişmeler, 2026'da yüzde 50 oy oranıyla Türkiye'de iş dünyasının en büyük riski olarak belirlendi.

Geçen yıl 7. sırada bulunan siber olaylar ise yüzde 46 oyla ikinci sıraya yükseldi. Siyasi riskler ve şiddet 3. sırada yer alırken, geçtiğimiz yıl listenin zirvesinde bulunan doğal afetler bu yıl 4. sıraya geriledi.

TÜRKİYE RİSK LİSTESİNE YENİ BAŞLIKLAR EKLENDİ

Raporda, Türkiye risk sıralamasına bu yıl dört yeni başlığın girdiği belirtildi. Küresel ölçekte ikinci sıraya yükselen yapay zeka, Türkiye'de de ilk kez listeye girerek yüzde 15 oy oranıyla 7. sırada yer aldı.

Bunun yanı sıra yetenek ve iş gücü sorunları, itibar veya MARKA değerinin kaybı ile pazar gelişmeleri de Türkiye'de bu yıl ilk kez risk faktörleri arasında gösterildi.

"RİSKLER DAHA KARMAŞIK VE BİRBİRİNE BAĞLI"

Allianz Risk Barometresi 2026'yı değerlendiren Tolga Gürkan, yapay zekanın küresel ölçekte uzun süredir en büyük riskler arasında yer aldığını, bu yıl ise Türkiye'de ilk kez ilk 10'a girdiğini belirtti.

Gürkan, şirketlerin yapay zekayı artık yalnızca stratejik bir fırsat olarak değil; aynı zamanda operasyonel, yasal ve itibar riski kaynağı olarak da görmeye başladığını ifade etti.