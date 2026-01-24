Dobrindt, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ülkedeki kurumlara, altyapıya ve şirketlere yönelik sürekli siber saldırılar yapıldığını belirtti.

Rusya yanlısı hackerlerin geçen yıl Münih Güvenlik Konferansına saldırdığını ifade eden Dobrindt, saldırıların çoğu kez devlet istihbarat servisleriyle bağlantıları olan ve bu servisler tarafından finanse edilen gruplar tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Dobrint, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Karşılık vereceğiz, ülke dışında da. Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz." diye konuştu.

Bunlara yönelik önlemler de alacaklarını vurgulayan Dobrindt, "Hibrit tehditlere karşı yeni bir savunma merkezi kurmayı planlıyoruz. Resmi bilgileri, federal ve eyaletlerin bulgularını ve gerekli savunma stratejilerini bir araya getirmeliyiz." dedi.

Dobrindt, bu merkezin şu anda iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından hazırlandığını ve bu yıl içinde faaliyete geçmesinin planlandığını anlattı.

Alman istihbarat servislerine özellikle dijital alanda bilgi toplama ve diğer faaliyetlerde yeni yetkiler verilmesi gerektiğini vurgulayan Dobrindt, "Çok uzun süre başkalarının sağladığı bilgilere bağımlıydık." ifadesini kullandı.

Dobrindt, istihbarat servislerinin daha fazla bilgiye ulaşması ve operasyonel olarak da hareket edebilmesine imkan sağlamak için bu yılın ilk yarısında bu konuda yasalar hazırlayacaklarını kaydetti.

