Dün 12.369,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,43 puan ve yüzde 0,14 azalışla 12.352,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,84 puan ve yüzde 0,06 kazançla 12.377,74 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.318,63 puanı, en yüksek 12.446,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 0,65, sanayi endeksi yüzde 0,62 yükselirken mali endeks yüzde 0,48 düştü.

HİSSELERİN YÜZDE 64'Ü YÜKSELİŞTE

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 34'ü düştü, 2'si yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Altın İşletmeleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 612 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,05, bileşik getirisi yüzde 36,95 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1900 liradan, avro 50,4020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 612 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,6 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor.

(AA)