Dün günü 13.589,14 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 3,50 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.585,64 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,55 puan ve yüzde 0,45 kayıpla 13.528,58 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.468,87, en yüksek 13.628,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,8 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,7, mali endeks yüzde 0,6 ve sanayi endeksi yüzde 0,4 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 67'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 868 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,60, bileşik getirisi yüzde 35,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 157,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6150 liradan, avro 51,4700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 yükselişle 4 bin 868 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 yükselişle 68,2 dolardan işlem görüyor.