Aksigorta, 2025 yıl sonu itibarıyla dönem net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,89 artırarak 2,48 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin yatırım gelirleri 7,42 milyar TL olarak gerçekleşirken, bu tutarın büyük kısmını kambiyo kârları ve finansal yatırım gelirleri oluşturdu. Yatırım giderleri tarafında ise hayat dışı teknik bölüme aktarılan tutarlar ve kambiyo zararları etkili oldu.

VARLIK YAPISI GÜÇLENİYOR

Şirketin bilanço kalemlerindeki büyüme hızı dikkat çekti:

Toplam Varlıklar: Senelik bazda yüzde 33,44 artışla 34,49 milyar TL seviyesine ulaştı.

Cari Varlıklar: 32,13 milyar TL olarak kaydedilirken, sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar 7,11 milyar TL oldu.

Öz Sermaye: Şirketin öz sermaye tutarı 7,65 milyar TL olarak açıklandı.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR

Aksigorta’nın toplam yükümlülükleri 26,84 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu kalem içerisinde 16,87 milyar TL tutarındaki sigortacılık teknik karşılıkları en büyük payı alırken, kısa vadeli yükümlülükler 26,33 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükler ise 513,5 milyon TL seviyesinde kaldı.

ALNUS YATIRIM'DAN "AL" TAVSİYESİ

Alnus Yatırım, güçlü bilanço yapısı ve kârlılık artışının ardından AKGRT hissesi için hedef fiyatını 14,19 TL olarak belirledi ve yatırımcılara "AL" tavsiyesinde bulundu. Mevcut fiyatlar göz önüne alındığında, aracı kurum hisse için yüksek bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.