Uluslararası piyasalarda "Yatırım gurusu" olarak tanınan Mark Mobius, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mobius Capital'in kurucusu olan Mobius, mevcut seviyelerden altın almayacağını net ifadelerle dile getirdi.

"BU FİYATLARDAN ALTIN ALMAM"

Bloomberg TV'ye konuşan Mobius, "Bu fiyatlardan altın kesinlikle almam" dedi. Altının son dönemde hızlı bir yükseliş kaydettiğine dikkat çeken Mobius, bu aşamada altın alımının kendisi için cazip olmadığını vurguladı.

ALTIN İÇİN BEKLEDİĞİ SEVİYEYİ AÇIKLADI

Mobius, alım için beklediği seviyeyi de açıkça ifade ederek, "Belki şu anki seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir seviyede alabilirim" değerlendirmesinde bulundu. Ünlü yatırımcı, bu fiyatlardan altının peşinden koşmayacağını belirtti.

ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYELERDE

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın, 2026'ya da hızlı başladı. Uluslararası piyasalarda 6 bin 445 TL ile zirve yapan altın, şu sıralar 6.410 TL seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise satış fiyatları 6.500 TL'nin üzerine çıkmış durumda.

HANGİ BORSALARI CAZİP BULUYOR?

Mobius, borsalara ilişkin değerlendirmesinde Çin, Hindistan, Kore ve Tayvan'ı küresel yatırımcılar için bölgenin en cazip piyasaları olarak gösterdi. Çin borsasındaki yükselişin, teknoloji alanındaki adımlar sayesinde sürdürülebilir göründüğünü söyledi.

ÇİN'İN TEKNOLOJİ HAMLESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çin'in teknoloji yatırımlarına özel vurgu yapan Mobius, ülkenin hedefinin yüksek seviye çipler ve yapay zeka alanında ABD'yi geride bırakmak olduğunu belirterek, "Dolayısıyla para bu yöne gidiyor, tüketicilere değil" ifadelerini kullandı.

PORTFÖYÜNDE NE KADAR NAKİT TUTUYOR?

Ünlü yatırımcı, portföy yönetimine dair bilgi de paylaşarak, portföyünün yüzde 20'sini nakit olarak tuttuğunu açıkladı.