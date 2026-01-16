Son 7 işlem gününü aralıksız "taban" (dip fiyat) olarak kapatan ALTINS1, haftanın son işlem gününe de satıcılı başladı.

Güne 74,07 TL seviyesinden yine taban fiyattan başlayan sertifikada, seansın ilerleyen saatlerinde ibre tersine döndü.

Dip seviyelerden gelen yoğun tepki alımlarıyla toparlanan sertifika, saat 11.14 itibarıyla yüzde 4'ü aşan primle 80,60 TL seviyesinden işlem görüyor. Sertifika, düşüş trendi öncesinde 100 TL seviyelerini test etmişti.

SATIŞ BASKISININ ARKASINDAKİ 2 NEDEN

Piyasa uzmanları, sertifikada yaşanan bu sert düzeltmeyi ve satış baskısını iki ana nedene bağlıyor:

• Makasın Kapanması: Fiziki piyasada gram altın ile sertifika fiyatı arasında oluşan rasyonel olmayan fiyat uçurumu (prim), son satışlarla birlikte normalleşme sürecine girdi.

• "Yeni Arz" Beklentisi: Piyasa kulislerinde, Hazine'nin piyasadaki bu fiyat hareketliliğini dengelemek adına "yeni bir altın sertifikası arzı" yapabileceği konuşuluyor. Bu beklenti, mevcut fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

PİYASADA ALTIN NE KADAR?

Sertifikadaki bu hareketlilik yaşanırken, serbest piyasada ve küresel piyasalarda durum daha sakin:

• Ons Altın: Küresel piyasalarda kâr satışlarıyla 4.604 dolar fiyattan yüzde 1'in altında sınırlı bir kayıp yaşıyor.

• Gram Altın: Serbest piyasada gram altın yazım anında 6.412 TL seviyesinden alıcı buluyor.

"DÜZELTME BİTTİ Mİ?"

Yatırımcıların şu an en çok sorduğu soru: "Düşüş trendi bitti mi, yoksa bu bir ölü kedi sıçraması mı?"

Bugün gelen tepki alımları, sertifikanın aşırı satım bölgesinden çıkmaya çalıştığını gösteriyor.

Ancak uzmanlar, Hazine'den gelebilecek olası haber akışlarının ve fiziki altın ile olan makasın yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

ÖLÜ KEDİ SIÇRAMASI NEDİR?

Sert bir düşüş trendinde olan bir yatırım aracının (hisse senedi, altın, kripto para vb.), düşüş trendi bitmeden yaptığı kısa süreli ve geçici yükseliş hareketidir.

Bu hareket, düşüşün bittiği ve yükselişin başladığı anlamına gelmez. Aksine, fiyatın bu küçük yükselişten sonra düşmeye devam etmesi beklenir.

