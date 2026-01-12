Altın fiyatları, 2026'nın ilk haftalarında ons başına 4.600 dolar barajını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Yatırımcılar "Yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Bank of America Emtia Stratejisti Michael Widmer liderliğindeki analistlerden çarpıcı bir rapor geldi.

"Mali Hakimiyet" Dönemi Başladı

BofA raporuna göre, altındaki yükselişin en temel nedeni ABD'nin artan bütçe açığı ve sürdürülemez borç seviyeleri. Banka, yatırımcıların ABD dolarına olan güveninin "mali kaygılar" nedeniyle zayıfladığını ve altının tek gerçek "güvenli liman" olarak portföylerde yeniden tanımlandığını belirtiyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi:



"Yükselişin temel nedeni, küresel ekonomideki yapısal bozulmalar ve merkez bankalarının rezervlerini dolardan altına kaydırma iştahıdır. ABD mali politikalarındaki belirsizlik, altını bir yatırım aracından çok bir 'zorunlu sigorta' haline getirdi."

Arz Daralıyor, Maliyetler Artıyor

BofA, yükselişi tetikleyen bir diğer kritik faktörün fiziki arz sıkıntısı olduğuna dikkat çekiyor. Bankanın verilerine göre:

Üretim Düşüşü: Kuzey Amerikalı büyük madencilerin altın üretiminin 2026'da %2 oranında azalması bekleniyor.

Maliyet Artışı: Çıkarma maliyetlerinin (AISC) ons başına 1.600 dolara yükselmesi, fiyatlar için çok güçlü bir taban oluşturuyor.

Yetersiz Yatırım: Altın fiyatları rekor kırsa da BofA, kurumsal portföylerin hala "altına doymadığını" ve yatırım talebindeki sadece %14'lük bir artışın fiyatı 5.000 dolara taşıyabileceğini öngörüyor.

2026 Hedefi: 5.000 Dolar

Bank of America, 2026 yılı için altın fiyat tahminini ortalama 4.538 dolar olarak belirlerken, yıl içinde 5.000 dolar seviyesinin test edilmesinin "oldukça muhtemel" olduğunu vurguladı. Özellikle Fed'in enflasyon %2'nin üzerindeyken faiz indirimlerine devam etmesi, bankaya göre altın için "kusursuz bir fırtına" yaratıyor.

Gümüş İçin "Şaşırtıcı" Tahmin

BofA raporunda altına ek olarak gümüşe de geniş yer ayrıldı. Banka, gümüşün hem endüstriyel talep hem de altına göre düşük kalan rasyosu nedeniyle 2026'da altından daha fazla getiri potansiyeline sahip olduğunu ve fiyatın 135 dolar ile 300 dolar arasındaki geniş bir bantta dalgalanabileceğini iddia etti.

Editörün Notu: Bu haber, Bank of America'nın 2026 yılına ilişkin yayımladığı strateji raporlarından derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.