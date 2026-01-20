Yatırımcılar ve vatandaşlar, 20 Ocak 2026 Salı sabahı itibarıyla "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın kaç TL?" sorularına yanıt ararken, piyasaların ana gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleri oldu.

TRUMP'IN HAMLESİ PİYASALARI GERDİ

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin temelinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinde kontrol sağlama girişimi yatıyor.

Bu siyasi hamlenin, ABD ile Avrupa arasında yeni bir ticaret savaşı başlatabileceği endişesi, küresel risk iştahını düşürürken altına olan talebi artırdı.

Bu gelişmelerle birlikte ons altın, 4.680 dolar sınırına dayanarak rekor seviyelere yakın seyrederken; gümüş ise 94,7295 dolar ile gördüğü tarihi zirvenin ardından hafif bir geri çekilme yaşadı.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (20 OCAK 2026)

Piyasalardaki bu sıcak gelişmelerin etkisiyle iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları da şekillendi.

20 Ocak Salı günü saat 07.20 itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel satış fiyatları şöyle:

• Gram Altın: 6.509,01 TL

• Çeyrek Altın: 10.813,00 TL

• Yarım Altın: 21.625,00 TL

• Tam Altın: 42.920,49 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.085,00 TL

• Gremse Altın: 107.630,38 TL

• Ons Altın: 4.681,93 dolar

Yatırımcılar, gün boyu gelecek siyasi açıklamaları ve ABD-Avrupa hattındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.