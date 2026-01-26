Bank of America tarafından paylaşılan son raporda, mevcut yükselişin yalnızca bir başlangıç olabileceği vurgulanıyor. Analizin öne çıkan noktaları şunlardır:

• Fiyat Revizyonu: Banka, 2026 yılı sonu için öngördüğü fiyat hedefini yukarı yönlü revize ederek 6.000 dolar seviyesini işaret etti.

• Küresel Borç Krizi: ABD’nin artan bütçe açığı ve borç tavanı tartışmalarının, dolar bazlı varlıklara olan güveni sarsarak altını tek gerçek değer koruma aracı haline getirdiği belirtiliyor.

• Gümrük Vergisi Savaşları: Trump yönetiminin Kanada ve Meksika’ya yönelik sert ticaret politikalarının küresel tedarik zincirinde yarattığı belirsizlik, yatırımcıları güvenli limana yönlendiriyor.

"ALTIN ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK"

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, yayımlanan notta şu ifadeye yer verdi:

"Finansal sistemdeki jeopolitik risklerin ve borç sarmalının bu denli yoğunlaştığı bir dönemde, altın artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. 5.100 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, teknik olarak daha büyük bir boğa piyasasını tetikleyebilir."

