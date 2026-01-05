Altın piyasasında en düşük 6 milyon 310 bin lira, en yüksek 6 milyon 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 6 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 38 milyon 543 bin 967,58 lira, işlem miktarı ise 1117,83 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 381 milyon 353 bin 395,66 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

(AA)