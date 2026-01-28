Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kararın finansal bir zorunluluktan değil, daha hızlı karar alan, daha yalın ve verimli bir organizasyon oluşturma hedefinden kaynaklandığı belirtildi.

İşten çıkarmaların depo ve lojistik çalışanlarını değil, ağırlıklı olarak ofis ve yönetim kadrolarını kapsadığı ifade edilirken, sürecin küresel ölçekte yürütüleceği bildirildi.

Amazon CEO’su Andy Jassy, şirket içinde artan yönetim katmanlarının karar alma süreçlerini yavaşlattığını vurgulayarak, “daha az bürokrasi, daha fazla sahiplenme ve hız” hedeflediklerini dile getirdi.

Bu adım, Amazon’un son yıllarda sürdürdüğü yeniden yapılanma ve maliyet kontrolü sürecinin devamı olarak değerlendiriliyor.