İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyona imza atıldı.

22-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 113 kişinin gözaltına alındığı, 49’unun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 118 gram esrar, 2 kilo 924 gram kokain, 231 gram bonzai, 146 gram metamfetamin, 158 gram amfetamin, 4 bin 262 adet sentetik ecza, 4 adet extacy hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 5 hassas terazi, 1 tabanca, 46 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 95 bin 650 TL ele geçirildiği belirtildi.