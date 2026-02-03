Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla otogazın litre fiyatına 80 kuruşluk bir zam yansıtıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise sınırlı hareketlilik gözlemlenirken, vatandaşlar yakıt maliyetlerini takip edebilmek için güncel listeleri mercek altına aldı.

OTOGAZDA FİYATLAR DEĞİŞTİ

Peş peşe gelen maliyet artışlarının ardından otogazın (LPG) litre fiyatındaki 80 kuruşluk artış, gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar yeniden şekillendi.

3 Şubat 2026 İl İl Güncel Akaryakıt Satış Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin 55.34 TL, Motorin 57.46 TL, LPG 30.09 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 55.16 TL, Motorin 57.28 TL, LPG 29.49 TL.

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56.24 TL

Motorin: 58.54 TL

LPG: 29.97 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56.53 TL

Motorin: 58.81 TL

LPG: 29.89 TL

SÜRÜCÜLER ZAMLARI TAKİP EDİYOR

Global piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarının yukarı yönlü seyri, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle son dönemde artan ÖTV oranları ve maliyet artışları nedeniyle vatandaşlar, "Bugün benzin ne kadar?" ve "Motorin kaç TL?" sorularına yanıt ararken, LPG’ye gelen son 80 kuruşluk zam ulaşım maliyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.