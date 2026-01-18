Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, vatandaşların her gün "Benzin ne kadar oldu?" ve "Motorin kaç TL?" sorularını sormasına neden oluyor. Özellikle ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen bu gelişmelerin ardından, 18 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla benzinde 90 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul genelinde fiyatlar, Avrupa ve Anadolu Yakası arasında lojistik nedenlerle küçük farklılıklar gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin litre fiyatı 54.00 TL, motorin litre fiyatı 54.86 TL ve LPG litre fiyatı ise 29.29 TL olarak belirlendi.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı 53.83 TL seviyesinde seyrederken, motorin 54.69 TL ve LPG 28.69 TL’den satışa sunuluyor.

ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM

Başkent Ankara ve İzmir’de de indirim sonrası fiyatlar güncellendi.

Ankara: Ankara’da benzinin litresi 54.90 TL’ye geriledi. Motorin litre fiyatı 55.94 TL, LPG ise 29.17 TL seviyesinden işlem görüyor.

İzmir: İzmir’de benzinin litre fiyatı 55.19 TL oldu. Motorin 56.20 TL, LPG ise 29.09 TL olarak pompalara yansıdı.

Kaynak: Ekonomim