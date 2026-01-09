Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı akaryakıt tabelalarına çevrilmişken, küresel piyasalardan beklenen haber geldi. ABD'nin Venezuela'ya başlattığı operasyonun ardından petrol fiyatlarında görülen düşüş ve arzın artacağı beklentileri, akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü tetikledi.

MOTORİNE 93 KURUŞ İNDİRİM

Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve talebin düşeceğine yönelik sinyallerin ardından, motorin grubunda indirim kararı alındı. Yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 93 kuruş indirim yapıldı.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Yapılan 93 kuruşluk indirimin ardından güncel motorin fiyatlarının şu şekilde oluşması bekleniyor:

İstanbul: Motorinin litresi 53,45 liraya gerileyecek.

Ankara: Motorinin litresi 54,65 liraya düşecek.

İzmir: Motorinin litresi 53,40 liraya inecek.

Petrol fiyatlarındaki oynaklığın sürmesi nedeniyle benzin ve otogaz gruplarında da önümüzdeki günlerde değişim olup olmayacağı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.