Türkiye’de konut piyasasında uzun süredir devam eden yüksek fiyat seviyeleri, Aralık ayında olası bir faiz indiriminin etkilerinin daha fazla tartışılmasına yol açıyor. Merkez Bankası’nın yılın son toplantısında faiz indirimine gitmesi durumunda konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaşanıp yaşanmayacağı, hem yatırımcı hem de ev sahibi olmak isteyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin konut dinamikleri ise bu sorunun cevabını büyük ölçüde şekillendiriyor.

FAİZ İNDİRİMİ PİYASADA TALEBİ HIZLANDIRIR MI?

Türkiye’de konut talebi kredi faizlerine oldukça duyarlı bir yapı gösteriyor. Politika faizinin düşmesi, bankaların konut kredi faizlerini indirmesi halinde kullanıcıların tekrar krediye yönelmesi anlamına geliyor. Bir süredir beklemede duran talebin yeniden piyasaya dönmesi, konut tarafında fiyatları yukarı taşıyabilecek en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle büyük şehirlerde kredi talebinin canlanması, kısa sürede fiyatlara yansıyabilen bir etki yaratıyor.

ARZ YETERSİZ, MALİYETLER YÜKSEK: FİYATLARIN AŞAĞI GELMESİ ZOR

Konut fiyatlarının belirlenmesinde talep kadar arz tarafı da kritik öneme sahip. Türkiye’de yeni konut üretimi son iki yılda ciddi şekilde yavaşlamış durumda. İnşaat maliyetleri ise yüksek seyretmeye devam ediyor. Arsa, işçilik ve malzeme maliyetlerindeki artış, müteahhitlerin düşük fiyatlı konut sunmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bu nedenle faizler düşse bile maliyet yönlü baskı fiyatların aşağı gelmesini değil, tam tersine daha yukarı taşınmasını tetikleyebiliyor.

KİRA GELİRİ YATIRIMCIYI ÇEKMİYOR AMA FİYATI KAMU KULLANICI ARTIŞI BELİRLİYOR

Türkiye’de konut yatırımının cazibesini artıran en önemli başlıklardan biri yıllardır kira getirisi olmuştu. Ancak bugün kira getirisi, yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle yatırımcı açısından cazip bir tablo sunmuyor. Buna rağmen fiyatların artması yönündeki baskı yalnızca yatırımcıdan değil, krediye erişim sağlayan ve ilk kez ev almak isteyen kullanıcı kitlesinden geliyor. Faiz indirimiyle birlikte harekete geçecek olan bu kitlenin talebi fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinde kritik rol oynuyor.

PSİKOLOJİK ETKİ: “FAİZ DÜŞTÜ, EV YİNE ZAMLANACAK” BEKLENTİSİ

Türkiye konut piyasasında en güçlü değişkenlerden biri de psikolojik etki. Faiz indirimi açıklandığında, piyasada genellikle “ev fiyatları tekrar artacak” yönünde hızlı bir beklenti oluşuyor. Bu beklenti, talep gelmeden bile fiyat etiketlerine yansıyabiliyor. Özellikle emlak ofislerinde ve yeni projelerde faiz indirimi dönemlerinde listelerin hızla güncellendiği sıkça görülüyor.

ARALIK İNDİRİMİ FİYATLARA YENİ BİR ZAM DALGASI GETİREBİLİR

Mevcut tablo, olası bir Aralık faiz indiriminin konut fiyatlarında yeni bir yukarı yönlü hareket yaratma olasılığını güçlendiriyor. Kredi kanallarının açılması, maliyetlerin düşmemesi ve arzın yetersiz olması, fiyatların gerilemesi ihtimalini oldukça zayıflatıyor. Dolayısıyla Türkiye’de konut fiyatlarına ilişkin ana senaryo, faiz indiriminin fiyatları aşağı çekmesi değil, tam tersine yeni bir zam dalgasını tetiklemesi yönünde şekilleniyor.