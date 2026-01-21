Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisseleri, günler süren yükseliş serisinin ardından bugünkü sert düşüşle dikkat çekti. Hissede yaşanan yüksek volatilite sonrası gözler Borsa İstanbul'dan gelen VİOP açıklamasına çevrildi.

BORSA İSTANBUL'DAN VİOP DUYURUSU

Borsa İstanbul A.Ş., 21 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları" kapsamında ASELSAN'a bağlı bazı opsiyon sözleşmeleri için gün içi fiyat limitlerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

ÜST FİYAT LİMİTLERİ ARTIRILDI

Açıklamaya göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören

O_ASELSE0126P300.00 ve O_ASELSE0126P310.00 kodlu opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limitleri bugün için +%3'ten +%6'ya yükseltildi.

Öte yandan O_ASELSE0126P320.00 ve O_ASELSE0126P330.00 kodlu sözleşmelerde ise üst fiyat limitleri +%300'den +%600'e çıkarıldı.

ASELS HİSSESİNDE SON DURUM

Aselsan payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Saat 13.12 itibarıyla %-9,21 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 305,75 TL olarak işlem görüyor.