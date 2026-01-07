Yatırımcılar, birçok coğrafyada jeopolitik risklerin artabileceği endişelerinin gölgesinde, ekonomileri destekleyebilecek gelişmeleri de öngörerek hassas bir dönemde pozisyon almaya devam ediyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken küresel ekonomilerin enflasyonla mücadele süreçlerine ve büyümesine yönelik veri akışı yakından takip ediliyor.

Asya borsalarında Japonya ile Çin arasında tırmanan gerilim bölgede yakından takip edilirken Güney Kore'de Kospi endeksi yapay zeka ve teknoloji şirketlerine duyulan iyimserliklerle rekor seviyeleri görmesinin ardından geri çekildi.

TAKAİÇİ, ÇİN TARAFIYLA DİYALOĞA AÇIK OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Çin'in Japonya'ya askeri kullanım potansiyelli ürünlerin ihracatını kısıtlaması iki ülke arasında gerilimin artmasına neden oluyor. Yatırımcıların, Çin hükümetinin yeni teşvikler ve büyümeyi destekleyici adımlar atacağına ilişkin beklentileri sürüyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise Tayvan'a ilişkin açıklamalarının ardından dün Çin ile ilişkilerde gerginliğin sürmesine rağmen Tokyo'nun Pekin'e kapıları kapatmadığını ve diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Başbakan Takaiçi, Japonya ile Çin arasındaki sorunların ve karşılıklı endişelerin giderilmesi için iletişimin önemine dikkati çekti.

Takaiçi, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde yapay zeka alanında kamu ve özel sektörün yaklaşık 320 milyar dolar yatırım yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, Samsung Electronics ve SK Hynix'in bu ay açıklanacak bilançolarının beklentileri aşması tahmin ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralıkta hizmet sektörü PMI 51,1, bileşik PMI 51,6 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 51.996 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 4.551 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.081 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 düşüşle 26.371 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 kayıpla 84.860 puan seviyesinde.

(AA)