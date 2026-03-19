Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gerilimin arttığı bu ortamda ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen temkinli ve "şahin" sinyaller küresel risk algısını artırdı.

Fed dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Jeopolitik tarafta ise İran'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirmesi ve bazı enerji tesislerine yönelik saldırıları petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Bu gelişmelerle Asya tarafında artan küresel risk algısının etkisiyle negatif bir seyir öne çıktı.

JAPONYA'DA BOJ POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Asya'da para politikalarına ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Bölgenin en önemli merkez bankalarından olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu.

BoJ'un söz konusu kararı 8'e karşı 1 oyla alınırken, BoJ üyesi Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı. Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilime vurgu yapılarak, petrol fiyatlarındaki artışın temel enflasyon üzerindeki etkisinin dikkatle izlenmesi gerektiği bildirildi.

Japonya ekonomisinin kısmen zayıflık gösterse de orta düzeyde bir toparlanma kaydettiği belirtilen açıklamada, ihracat ve sanayi üretiminin genel olarak sabit bir seyir izlediği aktarıldı.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ocak ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 13,7 artışla beklentileri geride bıraktı. Aynı döneme ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 4,3 artışla tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ocak ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ise yüzde 2,9 yükseldi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 düşüşle 5.763 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,6 azalışla 53.266,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 3.996 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2 düşüşle 25.510 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 2,2 kayıpla 74.965 puan seviyesinde bulunuyor.