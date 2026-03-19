Piyasa genelindeki bu hafif düşüşe rağmen, bazı hisselerde yabancı girişlerinin ivme kazandığı, bazılarında ise satış baskısının derinleştiği görülüyor.

Raporun "en çok artanlar" listesinde teknoloji ve enerji odaklı hisseler dikkat çekerken, gayrimenkul ve yatırım tarafında bazı çıkışlar gözlendi:

• Yabancı Oranı En Çok Artanlar: MANAS (2.7 bps), ATATR (2.03 bps) ve YAPRK (1.84 bps).

• Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: LXGYO (-5.34 bps), EMPAE (-4.34 bps) ve ECOGR (-1.61 bps).

İSTİKRARLI ALIŞ: YABANCININ GÖZDESİ OLAN 5 HİSSE

Yabancı yatırımcıların sadece günlük değil, uzun süreli alım tarafında olduğu hisseler güven tazelemeye devam ediyor.

Özellikle OYYAT 10 günlük kesintisiz artışıyla listenin başında yer alıyor:

SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR: KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ YAŞAYANLAR

Diğer taraftan, piyasanın dev isimleri dahil olmak üzere bazı hisselerde yabancı payı 10 gündür aralıksız düşüyor.

GARAN ve BIZIM gibi farklı sektörlerden kağıtlar, bu negatif seride başı çekiyor:

• 10 Gündür Sürekli Düşenler: BIZIM, DOCO, DYOBY, GARAN ve IZMDC.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 253.25 6.017.106.324,25 % -0.59 12:40 ASELS 338.75 4.341.241.450,25 % -2.87 12:40 TERA 320.25 4.059.854.009,75 % 0.71 12:40 KTLEV 63.5 3.795.425.343,90 % 2.42 12:40 SISE 44.26 3.352.066.694,72 % 1 12:40

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.