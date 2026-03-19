BoJ açıklamasına göre, banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu. Karar 8'e karşı 1 oyla alınırken, BoJ üyesi Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Hajime, fiyat istikrarı hedefinin hemen hemen sağlandığını ve Japonya'daki fiyat risklerinin, yurt dışı gelişmelerden kaynaklanan fiyat artışlarının ikinci tur etkileri nedeniyle yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerilime vurgu yapılarak, petrol fiyatlarındaki artışın temel enflasyon üzerindeki etkisinin dikkatle izlenmesi gerektiği bildirildi.

Japonya ekonomisinin kısmen zayıflık gösterse de orta düzeyde toparlanma kaydettiği belirtilen açıklamada, ihracat ve sanayi üretiminin genel olarak sabit bir seyir izlediği aktarıldı.

Açıklamada, imalat sektöründe gümrük vergilerinden kaynaklanan aşağı yönlü etkiler görüldüğünün altı çizilerek, istihdam ve gelir durumundaki iyileşmenin etkisiyle özel tüketimin dirençli kaldığı ancak fiyat artışlarından etkilendiği ifade edildi.

PETROL YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla birlikte küresel finansal piyasaların dalgalandığı ve petrol fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine dikkati çekilen açıklamada, bu gelişmelerin yakından izlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) (taze gıda hariç) yıllık artış oranının, gıda fiyatlarındaki artış etkisinin azalması ve hükümet önlemleri nedeniyle geçici olarak yüzde 2'nin altına gerilemesi beklendiği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarındaki son artışın etkisiyle yeniden yukarı yönlü baskı oluşacağının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, "Banka, yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefiyle, ekonomik faaliyet ve fiyatlardaki gelişmelerin yanı sıra finansal koşullara da uygun şekilde, hedefin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi perspektifinden hareketle para politikasını yürütecektir." ifadelerine yer verildi.