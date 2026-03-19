Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, vatandaşların huzur içinde seyahat edebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 313 bin 745 personelin görev yapacağını açıklayan Çiftçi, 50 binden fazla aracın yanı sıra 16 helikopter ve bin 222 İHA/SİHA ile havadan denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti.

"RADAR DENETİMİNDE ŞEFFAFLIK ESAS OLACAK"

Sürücüleri en çok sevindiren haber radar denetimleri konusunda geldi. Bakan Çiftçi, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız. Mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımızı bilgilendirerek kurallara uymalarını teşvik edeceğiz."

PLAKA KARIŞIKLIĞINA "SÜRE" AYARI

27 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni Trafik Kanunu sonrası yaşanan plaka yoğunluğuna da değinen Bakan Çiftçi, Şoförler Odası tarafından basılan ancak standart dışı görülen bazı plakalarla ilgili esneklik getirildiğini açıkladı.

• Standart Plakalar: Şoförler odasınca basılan, karekodlu ve mühürlü plakalar (harf kalınlığı farklı olsa dahi) nizami kabul edilecek.

• Cezai İşlem: Sürücü tarafından üzerinde oynama yapılan plakalara 4 bin TL, dışarıda merdiven altı basılan "sahte" plakalara ise 140 bin TL ceza uygulanacak.

• Mağduriyet Önlemi: Talep yoğunluğu nedeniyle plakasını yenileyemeyen vatandaşlara rehberlik edilecek ve belirli bir süre idari yaptırım uygulanmayacak.

MULTİMEDYA SİSTEMLERİ İÇİN YÖNETMELİK BEKLENİYOR

Araç içi eğlence ve ses sistemlerine yönelik tartışmalara da açıklık getiren Bakan Çiftçi, sürüş emniyetini tehlikeye atmayan sistemler için yeni bir yönetmelik hazırlığında olduklarını duyurdu.

Araç hareket ettiğinde ekranların otomatik olarak kapanması ve sürücünün görüş açısını engellememesi gerekiyor.

Yönetmelik netleşene kadar bu konuda ceza kesilmeyecek, sürücülere yalnızca rehberlik ve bilgilendirme yapılacak.

"BAYRAM SEVİNCİ HÜZNE DÖNÜŞMESİN"

Konuşmasını Alvarlı Efe Hazretleri’nin "Bayram o bayram ola" dizeleriyle süsleyen Bakan Çiftçi, tüm sürücüleri uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları konusunda uyardı.

"Amacımız vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim kavuşmasıdır" diyen Bakan, kurallara hassasiyetle uyulması çağrısında bulundu.