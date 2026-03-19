2026 takvimine göre Ramazan Bayramı tatili, 19 Mart Perşembe (yarım gün) başlayıp 20, 21 ve 22 Mart tarihlerini kapsayacak şekilde toplam 3,5 gün sürecek.

Bu süreçte dinlenmek yerine çalışmayı tercih edenler için "ek kazanç" kapısı aralanıyor.

"ÇİFTE YEVMİYE" HAKKI NASIL DOĞUYOR?

SGK Uzmanı İsa Karakaş, İş Kanunu’na göre bayramda çalışmanın kurallarını hatırlattı.

Karakaş, iş sözleşmesinde özel bir madde yoksa işçinin bayramda çalışmaya zorlanamayacağını, onay verenlerin ise haklarının katlanacağını belirtti:

• Çalışmayanlar: Bayram günlerinde hiç çalışmasalar dahi o günün ücretini tam alırlar, maaşlarından kesinti yapılamaz.

• Çalışanlar: Çalışılan her bayram günü için bir tam günlük ilave ücrete, yani toplamda "çifte yevmiyeye" hak kazanırlar.

• Fazla Mesai: Bayramda normal çalışma süresi aşılırsa, aşılan her saat için yüzde 50 zamlı "fazla çalışma" ücreti ödenmesi gerekiyor.

SOMUT ÖRNEK: MAAŞLARA NE KADAR YANSIYACAK?

İsa Karakaş, 2026 Mart ayı için somut bir tablo çizerek rakam verdi. 60.000 TL net maaş alan bir çalışan üzerinden yapılan hesaplama şöyle:

Kritik Uyarı: Bayram mesailerinin nakit olarak ödenmesi zorunludur. İşveren, "Bayramda çalıştın, yerine başka gün izin kullan" diyerek mesai ücretinin üzerine yatamaz.