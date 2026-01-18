Atlantik’in iki yakası arasında ipler geriliyor. Başkan Donald Trump’ın Grönland'ın satın alınması talebine destek vermeyen Avrupa ülkelerine karşı başlattığı ticaret hamlesi, Avrupa Birliği'nden sert bir misilleme ile karşılık buldu. Avrupa Parlamentosu (AP), geçen Temmuz ayında İskoçya’da sağlanan ticaret uzlaşmasını askıya alma kararı aldı.

SİYASİ GRUPLARDAN "EMPERYALİST TEHDİT" TEPKİSİ

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi oluşumlar (EPP, S&D ve Renew Europe), Trump’ın tavrını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi:

Manfred Weber (EPP Başkanı): "ABD ürünlerine sıfır gümrük vergisi öngören anlaşmanın onayı bu aşamada mümkün değildir. Anlaşmayı askıya almak zorundayız."

Iratxe Garcia-Perez (S&D Başkanı): "Trump’ın emperyalist tehditlerine karşı müttefiklerimizi destekliyoruz. Yıldırma girişimlerine boyun eğmeyeceğiz."

Valerie Hayer (Renew Europe Başkanı): "ABD’nin saldırgan eylemlerine karşı hedefli ve orantılı karşı önlemler almaya hazır olmalıyız."

8 ÜLKEYE KADEMELİ VERGİ: 1 ŞUBAT KRİTİK TARİH

Trump’ın açıkladığı yaptırım planına göre; Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’dan gelen ürünlere:

1 Şubat 2026’dan itibaren: %10 gümrük vergisi,

1 Haziran 2026’dan itibaren: %25 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump, bu vergilerin ancak Grönland’ın satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması halinde kaldırılacağını belirtti.

BRÜKSEL’DE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK

Ekonomik kriz sinyalleri üzerine AB üyesi ülkelerin büyükelçileri Brüksel’de olağanüstü toplandı. İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, yarınki ECOFIN toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Grönland nedeniyle Avrupa ekonomilerini tehdit etmek kesinlikle kabul edilemez. Avrupa bu konuda tek vücut ve koordineli davranacaktır," dedi.

"TURNBERRY" ANLAŞMASI TARİH Mİ OLUYOR?

Geçen yıl Temmuz ayında Trump ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında İskoçya'daki Turnberry'de imzalanan anlaşma; AB'nin ABD ürünlerine vergiyi sıfırlamasını, ABD'nin ise AB ürünlerine vergiyi %15'te tutmasını öngörüyordu. AP'nin bu anlaşmayı onaylamayacağını açıklamasıyla, ticaret savaşlarının küresel piyasalarda yeni bir türbülans yaratması bekleniyor.