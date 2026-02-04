Verilere göre, aralıkta 51,5 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, ocakta 51,3'e geriledi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Avro Bölgesi'nde aralıkta 52,4 olan hizmet sektörü PMI da ocakta son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,6'ya düştü.

Piyasa beklentileri, ocakta bileşik PMI'ın 51,5, hizmet PMI'ın 51,9 olması yönündeydi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.