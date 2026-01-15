Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde 2025'in kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

ESTONYA ÖNE ÇIKTI

Kasımda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6 ile Estonya'da, yüzde 5,8 ile Litvanya'da ve yüzde 2,3 ile Çekya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile Lüksemburg'da, yüzde 5,1 ile Danimarka'da ve yüzde 3 ile Portekiz'de oldu.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 10,6 ile İrlanda'da, yüzde 10,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ve yüzde 8,8 ile Hırvatistan'da görüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 9,3 ile Bulgaristan'da, yüzde 8,2 ile Malta'da ve yüzde 5,5 ile Macaristan'da gerçekleşti.

