Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

AB'de de sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 0,6 azaldı.

Ocakta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 9,8 ile İrlanda'da, yüzde 4,3 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,1 ile İsveç'te oldu.

En fazla artış ise yüzde 4,2 ile Portekiz, yüzde 3,3 ile Letonya ve yüzde 2,7 ile Litvanya'da ölçüldü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 14,9 ile Lüksemburg, yüzde 13,1 ile İrlanda ve yüzde 8,6 ile Bulgaristan'da gerçekleşti.

En fazla artış yüzde 13,3 ile Letonya, yüzde 11,5 ile Danimarka ve yüzde 5,9 ile Estonya'da görüldü.