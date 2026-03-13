Amerikan Axios haber platformunun G7 ülkelerinin yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump, 11 Mart'ta G7 liderleri arasındaki çevrim içi görüşmede İran konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, liderlere "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" belirterek, ülkede teslim olma kararını verebilecek güce sahip hiçbir yetkilinin kalmadığını savundu.

ABD Başkanı, "Hepimizi tehdit eden bir kanserden kurtuldum. (Ülkede) Liderin kim olduğunu kimse bilmiyor, bu yüzden teslimiyeti ilan edebilecek kimse yok." ifadelerini kullandı.

Görüşmede G7 liderleri, Trump'a "savaşı hızla sona erdirme" çağrısı yaparak, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Trump, liderlerin talebine yanıt olarak boğaz bölgesinde durumun iyileştiğini ve ticari gemilerin bölgedeki faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Trump'ın saldırıları sona erdirme hedefi ve zaman çizelgesi konusunda "belirsiz ve kararsız" davranması, görüşme sonrası bazı G7 liderlerinin "saldırıların kademeli bitirileceğini düşünmelerine" yol açtı.

Görüşmede "Ana sorun zamanlama." diyen Trump, saldırılara ilişkin son tarihi ise duyurmadı.

ABD Başkanı, "ancak 5 yıl içinde İran'la başka bir savaştan kaçınmak için işin bitirilmesi gerektiğini" savundu.