Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmadan savaşın sona erebileceğine ilişkin açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın da faiz artışı beklentilerini yumuşatan ifadeleri sonrasında piyasalarda risk iştahının arttığı izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 583,2 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 10.181 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 22.640 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 43.940 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.801 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 kazançla 17.061 puandan fiyatlanıyor.

AB ARTAN GÜBRE FİYATLARINA KARŞI EYLEM PLANI HAZIRLIYOR

Jeopolitik gelişmelerin bölgeye yansıması yakından takip edilirken Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, artan gübre fiyatlarının ve Orta Doğu'daki gelişmelerin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini ve yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuşan Hansen, AB'nin tarım ve gıda ürünlerinde küresel bir ihracatçı konumunda olduğunu anımsattı.

Hansen, toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin gübre fiyatlarını artırmasının da gündeme geldiğini aktararak, "Gübre fiyatlarında 2020'den 2025'e kadar yüzde 60’lık bir artış yaşandı. Orta Doğu’daki savaş, durumun ciddiyetini daha da artırdı." dedi.

Gübre sorununun büyüdüğüne dikkati çeken Hansen, Rusya ve Belarus dışındaki ülkelerden ithal edilen amonyak, üre ve bazı azotlu gübreler için gümrüksüz kota uygulamalarını gündeme aldıklarını belirtti.

Hansen, ayrıca AB Komisyonunun, ilkbaharın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak bir gübre eylem planı üzerinde yoğun şekilde çalıştığını aktardı.

İSPANYA'DA HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GREV BİNLERCE YOLCUYU ETKİLEDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra İspanya'da havalimanlarında yer hizmetleri veren Groundforce adlı şirketin çalışanlarının başlattığı ve 12 havalimanında geçerli olan grev, birçok yolcuyu etkiledi.

Groundforce şirketinin çalışanlarının bağlı olduğu sendikaların aldığı kararla başlayan grev kapsamında, Madrid, Barcelona, Alicante, Valensiya, Palma de Mallorca, Ibiza, Malaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura ve Bilbao havalimanlarında yerel saatle 05.00-07.00, 11.00-17.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde yer hizmetleri sınırlı düzeyde veriliyor.

Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "şirket yönetiminin toplu sözleşmede yer alan maaş taahhütlerine uymaması ve çalışanlarının satın alma gücünde kayba neden olmalarından" ötürü greve gitme kararının alındığı bildirildi.

Katolik dünyasının dini bayramı olan Paskalya haftasında yapılan ve 6 Nisan'a kadar devam etmesi beklenen grevin toplamda 70 bin 505 uçuşu etkilemesi öngörülüyor. Menzies adlı diğer bir yer hizmetleri veren şirketin çalışanlarının da 2-6 Nisan tarihlerinde greve katılması bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile enerji fiyatlarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Almanya’da işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.