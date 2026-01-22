Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, şubat vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 35,9 avrodan kapandı.

Fiyatlar, bugün dünkü kapanışa göre yüzde 10,65 artarak 39,7 avro seviyesinden açılırken günün ilk saatlerinde 41,8 avro seviyelerini gördü. Bu seviye, 8 Ocak'taki megavatsaat başına 27,7 avroya kıyasla yüzde 50,9'luk artış olarak kayıtlara geçti.

Gaz fiyatlarının yükselmesinde soğuk hava dalgaları etkili olurken Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki gaz miktarı da son 1 haftada yüzde 52 seviyesinden yüzde 48'e geriledi.

Avrupa'nın doğal gaz tüketimindeki önemli ülkelerinden Almanya'nın depolarındaki gaz seviyesi yüzde 40,5'e, Fransa'nın yüzde 39,8'e Hollanda'nın ise yüzde 34,5'e geriledi.

Son günlerde Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda'nın gaz depolarını günlük kullanma oranlarının diğer ülkelere göre daha yüksek seyretmesi dikkati çekiyor.

